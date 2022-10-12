الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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الاشتراكي: اتفاق الترسيم لا يشكّل بأي حال الدخول في مسار التطبيع مع العدو

منذ 3 دقائق
التقدمي الإشتراكي

التقدمي الإشتراكي

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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

مع بلوغ اتفاق ترسيم الخطوط البحرية مراحل التوقيع النهائية، بما يعنيه ذلك من تحقق إنجاز أساسي يضمن للبنان البدء الفعلي بعملية استخراج ولاحقاً استثمار ثروته من الغاز والنفط، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يثمّن فوق كل الاعتبارات وحدة الموقف اللبناني من جهة، والجهود الدبلوماسية والتفاوضية من جهة ثانية معطوفة على عناصر القوة، التي أدت جميعها إلى الحفاظ على حقوق لبنان واللبنانيين بوجه الطمع التاريخي للعدو الاسرائيلي.

ويؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي أن هذا الاتفاق بما فيه من بنود لا يعني على الإطلاق الخروج من هدنة العام ١٩٤٩ التي أوقفت القتال ليس إلا، وأبقت لبنان بحالة حرب مع العدو الإسرائيلي، وهو لا يشكّل بأي حال من الأحوال دخولاً في مسار التطبيع مع العدو.

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