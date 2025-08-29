الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
الاشتراكي: المؤسسة العسكرية تدفع مجددًا ضريبة الدم

منذ ساعة واحدة
الحزب التقدمي الاشتراكي

نعى الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي، اللذين استُشهدا جراء انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء قيامهما بالكشف عليها في بلدة الناقورة الجنوبية.

وجاء في البيان:”مرة جديدة تدفع المؤسسة العسكرية ضريبة الدم في سبيل حماية الوطن والسيادة. وإننا، إذ نتقدّم بأصدق عبارات التعزية من قيادة الجيش اللبناني وعائلتي الشهيدين، نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة”.

وأكّد الحزب التقدمي الاشتراكي تقديره العالي لتضحيات الجيش اللبناني في سبيل حماية الاستقرار، خصوصًا في الجنوب، مشددًا على أهمية الالتفاف السياسي والشعبي حول المؤسسة العسكرية، باعتبارها “الضامن الوحيد للسلم الأهلي وحماية الحدود”.

