الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الاشتراكي": حبّذا لو يلبّي البعض دعوة بري للحوار كطريق للخلاص

منذ 35 دقيقة
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

A A A
طباعة المقال

أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيانًا، جاء فيه:

“أمّا وأنّ البلاد تنحدر أكثر في هاوية الانهيار السحيق، وبظل تمترس غالبية الأفرقاء، أصحاب الحقوق الحصرية في تقييم وتقدير الأوزان الوطنية، خلف مواقفهم وعدم اقتناعهم بضرورة الذهاب فورًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية بالحوار والتفاهم وعلى قاعدة عدم التحدي، فإنّه من المؤسف أن نرى عوض ذلك مزيدًا من التوغل في خطاب الانقسام والتساجل.

حبّذا لو يذهب البعض إلى تلبية دعوة الحوار التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكي نخرج من الأفق المسدود، بدل توزيع التهم بطريقة همايونية بحق الرئيس بري أو أي مكوّن وطني وروحي، مهما كان الاختلاف السياسي على أشده. في هذا الزمن الصعب، وحده الحوار هو طريق الخلاص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة "تجدد"
    كتلة "تجدد" أدانت التعرّض لمعوّض: تكرار احتجاز المجلس "وصمة سوداء"
    إضراب المدارس الرسمية مستمر
    حراك المتقاعدين: لعدم إضاعة الوقت.. وإغلاق المدارس نهائيًا في هذه الحالة
    الخبز
    كم بلغ سعر ربطة الخبز؟

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
    أسعار المحروقات
    هبوط كبير لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل