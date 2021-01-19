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"الاشتراكي" حذر من انتشار العدوى في لبنان

19 - يناير - 2021
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

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أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيانا دان فيه “السياسات الجائرة التمييزية التي يعتمدها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في كل ما يتعلق بحقوقهم”، وأكد ان “التمييز العنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في موضوع اللقاح الخاص بفيروس كورونا تجاه الأسرى الفلسطينيين وتجريدهم من الحق الطبيعي بالرعاية الصحية، هو موضع شجب ورفض، وهو يخالف بشكل مباشر القوانين والشرائع الدولية التي تقرها الأمم المتحدة، الملزمة من موقعها الى جانب جميع المؤسسات الدولية والهيئات الإنسانية بالتدخل مباشرة لمنع هذا التصرف اللاإنساني بالمطلق”.

وحذر من “انتشار عدوى التمييز والعنصرية لدى بعض الأوساط اللبنانية، والتي بدأت تلوح في الأفق تجاه اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان في موضوع اللقاحات، مؤكدا أن “المؤسسات الدولية المعنية عليها واجب التنسيق مع الدولة اللبنانية لتأمين اللقاحات الكاملة لهم، بالتوازي مع عمل الحكومة على تأمين اللقاح لكل مواطن لبناني دون استثناء”.

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