"الاشتراكي": للتمسّك بحق مقاومة الإحتلال

أكّد الحزب التقدّمي الإشتراكي، في بيان، حق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو في جنين، مُعتبراً أنه “أمام هول ما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين والمناطق الفلسطينية كافةً من فظائع وعمليات تهجير ممنهجة مهّدت لها حكومة نتانياهو من خلال توسيع عمليات الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، والمجاهرة في العمل على شطب فكرة الدولة الفلسطينية، وفي ظل تآمر دولي يبرر لجرائم الاحتلال بذريعة ضمان أمن إسرائيل، وفي ظل ضعف الموقف العربي الذي لا يرقى إلى مستوى التحدي الوجودي المفروض على الفلسطينيين”.

وأضاف البيان: “أمام كل ذلك فإن الحزب التقدّمي الاشتراكي، إذ يُجدّد التحية إلى أبطال فلسطين المقاومين على امتداد الأراضي المحتلة، وإذ يحيي الشهداء والجرحى والمصابين، يعيد التأكيد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني التي تتجسد على الأرض في مواجهة الاحتلال، وعلى المستويات الشعبية كافةً، يدعو إلى التمسّك بحق مقاومة الإحتلال بكل الأشكال والوسائل وصولاً إلى انتزاع الحقوق الفلسطينية وإزالة الاحتلال”.