الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الاشتراكي": للتمسّك بحق مقاومة الإحتلال

منذ ساعتين
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

A A A
طباعة المقال

أكّد الحزب التقدّمي الإشتراكي، في بيان، حق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو في جنين، مُعتبراً أنه “أمام هول ما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين والمناطق الفلسطينية كافةً من فظائع وعمليات تهجير ممنهجة مهّدت لها حكومة نتانياهو من خلال توسيع عمليات الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، والمجاهرة في العمل على شطب فكرة الدولة الفلسطينية، وفي ظل تآمر دولي يبرر لجرائم الاحتلال بذريعة ضمان أمن إسرائيل، وفي ظل ضعف الموقف العربي الذي لا يرقى إلى مستوى التحدي الوجودي المفروض على الفلسطينيين”.

وأضاف البيان: “أمام كل ذلك فإن الحزب التقدّمي الاشتراكي، إذ يُجدّد التحية إلى أبطال فلسطين المقاومين على امتداد الأراضي المحتلة، وإذ يحيي الشهداء والجرحى والمصابين، يعيد التأكيد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني التي تتجسد على الأرض في مواجهة الاحتلال، وعلى المستويات الشعبية كافةً، يدعو إلى التمسّك بحق مقاومة الإحتلال بكل الأشكال والوسائل وصولاً إلى انتزاع الحقوق الفلسطينية وإزالة الاحتلال”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السراي الحكومي
    إجتماعٌ في السراي للبحث في موازنة العام 2023
    القضاء
    شعبة المعلومات توقف عصابةً لترويج المخدّرات
    شوقي الدكاش
    الدكاش: احتكموا الى القضاء وطبّقوا القوانين

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    على طريقة الأفلام.. شاهد معركة بالكراسي في فندق
    تضارب - ماغي بو غصن
    بالفيديو.. عراك بالأيدي وتضارب بين الممثلة ماغي بو غصن وسيدة تُعنِّف وتضرب ابنها في الشارع!
    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ