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"الاشتراكي": ندين بشدة أي ممارسات خارجة عن القانون

19 - مارس - 2022
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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صدر عن الحزب “التقدمي الاشتراكي” البيان الآتي:

إذ يشكر الحزب التقدمي الاشتراكي المناصرين والمواطنين والمواطنات الذين توافدوا اليوم إلى المختارة في الذكرى الخامسة والأربعين لإستشهاد المعلم كمال جنبلاط، ويعاهدهم المضي في المسيرة النضالية لأجل الحقوق والمطالب والوطن الدولة، فإنه يدين بشدة أي ممارسات خارجة عن القانون حصلت من أي كان خلال مسيرات المشاركين، ويؤكد التزامه الكامل بمقتضيات العمل السياسي السلمي بعيدًا عن أي مظاهر مرفوضة، ويدعو الأجهزة الأمنية والقضاء إلى التحقق من أي حادثة حصلت وإجراء المقتضى القانوني.

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