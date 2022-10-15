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الاشتراكي: هناك من يصّر على المزايدة في انتقاد اتفاق ترسيم الحدود البحرية

منذ 40 دقيقة
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان انه ” هناك من يصّر على المزايدة في انتقاد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي حصل فيذهب ليذكّر باتفاق ١٧ أيار ويعتبره أفضل مما حصل راهنًا، فإنّه من المفيد تذكيره بالتالي:

إن اتفاق ١٧ أيار بصرف النظر عن كل شيء كان بمثابة اتفاق تطبيع وإنهاء لحالة العداء مع العدو الإسرائيلي، وهو كان محاولة من العدو لإعطاء وعود فارغة للبنانيين ثبُت أنها خبيثة في كل ما قام به العدو ولا يزال بحق لبنان واللبنانيين.

كان حرياً بهؤلاء المزايدين أن لا ينبشوا الماضي بهذه الطريقة التي تتعرض لنضالات الشعب اللبناني وشريحة كبيرة مثّلتها الحركة الوطنية اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي وحركة أمل وجميع المناضلين دون استثناء ولاحقاً المقاومة بكل أطيافها، وتضحيات الجيش اللبناني، والأجدى بالجميع الانصراف بعد تحصيل الحقوق إلى البحث في كيفية الاستفادة والاستثمار من الثروة النفطية والغازية الموعودة في إطار واضح من القانون والشفافية، وسوى ذلك عبثيةٌ مغرضة.”

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