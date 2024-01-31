الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
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"الاشتراكي" يُطالب بضريبة 10% على أرباح التهريب أو التخزين

منذ دقيقتين
أسعار المحروقات
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اعتبر مسؤول الملف الإقتصادي وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص، أنه يجب الاتجاه نحو الضرائب النوعية لتصحيح النظام الضريبي الذي يحمّل الأعباء لذوي الدخل المحدود، وأن ضريبة الـ10% على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم هي جزء من هذه الضرائب.

وقال بصبوص عبر الـLBCI: ” من الواضح أنه في الفترة التي كان مصرف لبنان يدعم فيها استيراد المحروقات كانت الكميات التي يتم استيرادها أكبر بكثير من متطلبات السوق اللبناني”.

وأضاف: “نحن نطالب بضريبة 10% على الأرباح التي تحققت من التهريب أو التخزين”.

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