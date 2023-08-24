الأشقر: نثمن عالياً تضحيات الجيش اللبناني

أصدر رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر بياناً عَبَّرَ فيه عن حزنه لاستشهاد الضابطين النقيب الطيار جوزف حنا والملازم أول الطيار ريشارد صعب وإصابة المعاون محمد صيدح، جراء تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا.

وتقدم الأشقر بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وذوي الشهيدين، متمنيًا الشفاء العاجل للمعاون الجريح.

وقال الأشقر “اننا في اتحاد النقابات السياحية نثمن عالياً تضحيات الجيش اللبناني دفاعاً عن الوطن وترسيخاً للاستقرار وللأمن والسلم الأهلي”، مؤكداً الوقوف إلى جانب مؤسستنا العسكرية أمام هذا الحادث المفجع.