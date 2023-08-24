الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأشقر: نثمن عالياً تضحيات الجيش اللبناني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2023 1:26 مساءً
رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر

رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر

A A A
طباعة المقال

أصدر رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر بياناً عَبَّرَ فيه عن حزنه لاستشهاد الضابطين النقيب الطيار جوزف حنا والملازم أول الطيار ريشارد صعب وإصابة المعاون محمد صيدح، جراء تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا.

وتقدم الأشقر بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وذوي الشهيدين، متمنيًا الشفاء العاجل للمعاون الجريح.

وقال الأشقر “اننا في اتحاد النقابات السياحية نثمن عالياً تضحيات الجيش اللبناني دفاعاً عن الوطن وترسيخاً للاستقرار وللأمن والسلم الأهلي”، مؤكداً الوقوف إلى جانب مؤسستنا العسكرية أمام هذا الحادث المفجع.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس ـ تعبيرية
    غيوم وضباب.. آخر أيام شهر آب مختلفة
    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
    طريق المطار
    المراقبون الجويون يحذرون: سنعمل من الـ7 صباحاً حتى الـ8 مساءً

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون