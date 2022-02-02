الاضراب العام لقطاع النقل.. إليكم الطرقات المقطوعة

بدأ منذ ساعات الصباح الأولى الحراك الشعبي والاضراب العام لقطاع النقل.

وأقفلت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في كافة الأراضي اللبنانية، لتعثر ‏إمكانية وصول موظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إلى عملهم فضلاً عن تعذر ‏إمكانية وصول المواطنين إلى تلك المراكز”.‏

كما أقفلت جميع المدارس والثانويات ‏والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة بسبب التحرّك، و”ذلك حفاظاً على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية ‏والتعليمية”.

وتضامنًا مع تحرّك اتّحادات ونقابات قطاع النّقل البرّي في لبنان، وحفاظا على ‏السّلامة العامة وعدم تنقّل صهاريج المحروقات على الطّرقات، توقفت الشّركات ‏المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها اليوم الأربعاء”.‏

وفي هذا الاطار، كشفت غرفة التحكم المروري انه تم قطع السير على اوتوستراد البالما طرابلس بالاتجاهين، كما وتم قطع السير على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت.

من جهة اخرى، تم قطع السير على مستديرة الدورة بكافة الاتجاهات وعند مستديرة عاليه.

قطع السير على تقاطع بشارة الخوري في بيروت بالباصات.

قطع السير على تقاطع برج الغزال بيروت.

قطع السير من أوتوستراد الذوق باتجاه بيروت فيما المسلك باتجاه جونية سالك وكذلك الطريق الداخلية.

قطع السير على اوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين.

قطع السير بالكامل عند جسر الرينغ وفي شارع الحمرا في بيروت عند المدخل الرئيس لمصرف لبنان بالسيارات.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد الاولي في صيدا بالاتجاهين وعند مستديرة المكلس – سن الفيل.