الاطرش: إبطال مجلس الشورى قرارات مديرية التعاونيات نصر طال انتظاره
عقد مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان ومجلس إدارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان مؤتمرا صحافيا ترأسه النقيب جهاد الأطرش، الذي عرض حكم مجلس شورى الدولة الذي أبطل كل قرارات المديرية العامة للتعاونيات وأعاد المجلس الى ادارته المنتخبة برئاسة شكري أنيس فاخوري، مشيرا الى أن هذا “يعتبر نصرا طال انتظاره سنة وأربعة أشهر”.
وشكر “الجهات المختصة، خصوصا وزير الثقافة والزراعة راعي صناديق التعاضد عباس مرتضى، على قراره الحاسم لجهة تنفيذ حكم مجلس الشورى”.