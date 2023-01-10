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"الاعتدال الوطني": عرقلة عملية انتخاب الرئيس باتت غير مقبولة إطلاقًا

منذ 35 دقيقة
اجتماع تكتُل "الاعتدال الوطني"

اجتماع تكتُل "الاعتدال الوطني"

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طالب تكتُل “الاعتدال الوطني” “القوى السياسية بأن تتحمّل مسؤوليتها الوطنية والدستورية، وأن تذهب سريعاً الى انتخاب رئيس للجمهورية”.

كما اعتبر نواب التكتل بعد اجتماعهم الأسبوعي في مكتبه في الصيفي، في بيان،  أن “التسويف من قِبل البعض الذي يعرقل العملية الانتخابية برمتها، أصبح بعد هذه الأشهر غير مقبول إطلاقًا”، وحذّروا من “السياسات النقدية التي يتبعها المصرف المركزي والتي أدت الى هذا التخبط بالسوق”، مؤكدين أن “التعاميم ما هي إلا مسكنات مرحلية بعدها يعود الدولار للارتفاع على حساب الليرة”.

وفي الملف الاقتصادي، توقف النواب عند “مهزلة بواخر الفيول التي ترسو في المياه اللبنانية، والتي تكلف الدولة مبالغ يومية”، مطالبين “رئيس الحكومة بالتدخّل والحل الفوري لهذه الأزمة”.

كما شكروا “الاتحاد الاوروبي الذي أطلق مع بداية العام الجديد مبادرة لدعم الفئات الأكثر عوزاً على الساحة اللبنانية”.

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