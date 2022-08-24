الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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الاعتدال الوطني لن يمنح الحكومة الثقة.. اليكم السبب

منذ 39 دقيقة
تكتّل الاعتدال الوطني

تكتّل الاعتدال الوطني

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في ضوء إحياء مشاورات تشكيل الحكومة، أعلن تكتّل الاعتدال الوطني أنه لن يمنح الحكومة الثقة إن لم يكن التكتل ممثلاً بوزير ضمن التشكيلة و بحقيبة وازنة وتابع: “لا يراهن أحد على محاولة إستمالتنا أو الإلتفاف على تمثيلنا، فثقة من نمثل شعبياً لا يمكن أن نفرط بها، وبالتالي هذا الموقف حاسم ولا رجوع عنه”.

كما أعلن التكتل “عدم الرهان على أي صيغة حكومية تمنح الثلث المعطل لهذا الطرف أو ذاك، فالتعطيل الذي بات سلاح البعض لا يمكن أن يستمر ولا يمكن جعل مجلس الوزراء مطية لأهواء فريق أو شخص، يعطل البلد من أجل مصالحه وأهوائه”.

وطالب التكتل المعنيين بالتشكيل “تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من حسابات، فوضع الناس ما عاد يحتمل”.

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