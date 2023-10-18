"الاعتدال الوطني": لوضع حدّ لحرب غزة.. ومنح الفلسطينيين حقهم كاملًا

أدان “تكتّل الاعتدال الوطني” في بيان، المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة، والتي تسببت باستشهاد مئات الأبرياء من المدنيين وبشكل خاص الأطفال.

أضاف البيان: “لا تكفي الكلمات لإدانة هذه المجزرة واستنكارها، وتعجز عن تجسيد مشاعر الغضب والأسى التي أصابت كل إنسان تابع الصور الواردة من غزة”.

واعتبر التكتّل أن “هذه الجريمة التي تقارب الإبادة تظهر الوحشية الإسرائيلية وحقيقة الكيان الإسرائيلي الذي ضرب إرهابه وإجرامه في أكثر من بلد عربي”.

ودعا “المجتمع الدولي إلى وقفة ضمير وإنسانية لوقف تقديم الدعم لإسرائيل لمواصلة جرائمها ضد الإنسانية، والمسارعة إلى وضع حد لهذه الحرب والعمل الجدي لمنح الفلسطينيين حقهم كاملًا، فالسكوت عن الجريمة هو اشتراك فيها وموافقة عليها، فلا يجوز مجاراة الباطل والتقاعس عن مناصرة الحق أو السكوت عن الحقيقة”.