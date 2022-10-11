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الاعتدال الوطني: نحضّر لمبادرة قريبة باتجاه الكتل السياسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 2:27 مساءً
تكتل الاعتدال الوطني

تكتل الاعتدال الوطني

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وفدًا من تكتل” الاعتدال الوطني “ضم: النواب وليد البعريني واحمد الخير وسجيع عطية والأمين العام للتكتل النائب السابق هادي حبيش.

وبعد اللقاء، تحدث باسم الوفد النائب الخير وقال: “قمنا مع الزملاء في تكتل الاعتدال الوطني بزيارة سماحته للتأكيد أن هذه الدار هي دار وطنية نستأنس برأيها ضمن المحطات الوطنية المفصلية، والبلد اليوم أمام محطات مفصلية من تشكيل الحكومة إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية”.

وأضاف: “أكدنا على اللقاء الأخير الذي حصل في دار الفتوى، ونحن مع هذه اللقاءات الدائمة وإطلعنا من سماحته أنه هناك عمل بين دار الفتوى وبكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل لكي يكون هناك نوع من الاجتماع الوطني لكل المراجع الدينية في هذه المرحلة المفصلية التي يمر فيها البلد”.

في السياق، أكد الخير أنه” كتكتل الاعتدال الوطني سوف يكون لنا تواصل دائم مع كل الأفرقاء اللبنانيين”، قائلًا: “وضعنا سماحته بهذه الأجواء ونحن دائماً مع الإجماع لمصلحة البلد والتوافق للبنانيين لأن المواطن اللبناني لا يحمل المزيد من التعطيل والأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني. ونحن بصدد القيام مع الزملاء النواب بمبادرة قريبة جداً باتجاه الكتل السياسية اللبنانية في الأيام المقبلة.”

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