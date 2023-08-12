السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاعتراض البرلماني لم ينفع... وانتقال إلى خطوات تصاعديّة

منذ 32 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

A A A
طباعة المقال

شدّد النائب مارك ضو على ضرورة “محاسبة المسؤولين عن جريمة الكحالة”، مشيرًا إلى أنّه “كان واضحًا من بدأ بالاستفزاز وكيف رد أهالي البلدة”. ودعا إلى “عدم السماح بجريمة متنقلة ودائمة”.

وقال في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”: “المفروض أن نطالب الجميع بالتحرّك لنؤمن للشعب اللبناني الحق والايمان بان هناك قضاء لبنانيا وألا يتم الاستقواء على فريق واحد دون آخر”، مضيفا “لم نسمع حتى اللحظة باستدعاءات حصلت بحق من صوب سلاحه باتجاه أهالي الكحالة”.

وإذ اعتبر أنّ المسالة لم تعد مسألة توازن برلماني وتعطيل المسار البرلماني، قال ضو: “نفكر بالانتقال والشعب اللبناني إلى تحركات سياسية أوسع بكثير من الاعتراض البرلماني وستبدأ تباعًا بشكل تصاعدي”.

وختم: “أنّ الإحتماء بالسلاح ضد الداخل هو ضرب لمسار قيام الدولة في لبنان، فإما ان نبني دولة فيها حصرية سلاح وإلا سنبقى بمعركة مفتوحة مع السلاح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وضاح الصادق
    الصادق: حادثة الكحالة مشكلة وطن وهوية
    توقيف - تعبيرية
    خطفاه واقتاداه إلى جهة مجهولة وشعبة المعلومات تحرّره وتلقي القبض على أحدهما في حي السلّم وتلاحق المتورّط الثاني
    نزيه متى
    متى: لعدم مهادنة "حزب الله" بسلاحه وسياسته الخارجية

    الأكثر قراءة

    ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
    ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
    موريس سليم
    وزير الدفاع يكشف "مفاجأة" تتعلق بتعرض موكبه لإطلاق النار
    وزير الدفاع موريس سليم
    صورة.. نجاة وزير الدفاع من محاولة اغتيال