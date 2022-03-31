الاقتراب للخروج من النفق في حال تم العمل بجدية

كل ما يهم المواطن اليوم الوصول الى نفق يحمل امل من خلال قانون الـ”الكابيتال كونترول”او غيره، بحيث أكد الخبير المالي مارون خاطر أنّ التّعديلات على قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرّه مجلس الوزراء بالأمس بسيطة جداً، ولا تغوص في عمق النقاط الأساسية.

وإذ وصف القانون بـ”السّيء”، شدد خاطر في حديثٍ إلى “صوت كل لبنان”، على أنّ ردّ القانون من قبل مجلس النواب غير محقّ في حال كان الرّد للأسباب التي تمّت على أساسها هذه التعديلات، لافتاً الى انه في حال أقرّت اللجان النيابية المشتركة القانون، فهذا إقرار سياسي.

واستبعد خاطر أن يتمّ التّوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريباً، موضحاً أنّ ما يطلبه الصندوق أبعد من “الكابيتال كونترول” والموازنة.

وعن خطة التعافي، اعتبر خاطر أنّ المناقشات يجب ألا تبقى سرّية، متوقعاً الاقتراب للخروج من النفق الذي نمرّ به في السنوات الخمس المقبلة في حال تمّ العمل بجدّية مع الوضع اللبناني.لتّعديلات على قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرّه مجلس الوزراء بالأمس بسيطة جداً، ولا تغوص في عمق النقاط الأساسية.

أكد الخبير المالي مارون خاطر