"الاقتصاد" تواصل جولاتها الرقابية وتُنظم محاضر ضبط بحق المخالفين

تتابع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتوجيه من الوزير أمين سلام جولاتها الرقابية في القطاعات كافة.

وفي ما يلي تقرير بنتيجة هذه الجولات:

“١-تنظيم 6 محاضر ضبط بحق متاجر لحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية أو لعدم إعلان الاسعار على السلع ولمخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

٢- تنظيم ١٠ محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه.

٣- تنظيم ٥ محاضر ضبط بحق مطاعم لعدم تصديق لائحة الأسعار من قبل وزارة السياحة أو لاعتماد سعر صرف دولار يتناقض مع السعر الرائج في السوق.

٤- متابعة جولات الرقابة في المكتبات وتنظيم محضر ضبط باحدى المكتبات لعدم إعلان الأسعار على القرطاسية ومخالفة نسب الأرباح التجارية المسموح بها قانوناً.

٥ – تنظيم محضر ضبط بأحد مواقف السيارات في بيروت لعدم التزام التعرفة المحددة من قبل محافظ بيروت”.

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان أنه “رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص”.