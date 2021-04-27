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الاقتصاد والصناعة جالتا على محال بيع الاسمنت في النبطية

27 - أبريل - 2021
النبطية

النبطية

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تابعت مصلحتا الاقتصاد والتجارة والصناعة في النبطية جولاتهما اليوم في محال بيع الاسمنت للتأكد من عدم تخزينها وتخبئتها، بمؤازرة من أمن الدولة، وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفين.

وقد رافقهم مهندسون ومراقبون ونفذوا عمليات دهم لمراكز بيع الاسمنت حيث دققوا بمدى التزام التجار البيع بالأسعار الرسمية وتسليم المادة للزبائن من دون التلاعب بثمنها، مشددين على “وجوب تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة، وتأمين السلعة المطلوبة وتوفيرها بالسرعة القصوى، وتوزيع الكميات بشكل عادل والتزام الأسعار الرسمية ومراقبة الموزعين والتجار في هذه الظروف الصعبة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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