fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الاقفال لن ينجح في هذه الحالة

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 10:04 صباحًا
لبنان التعبئة العامة

لبنان التعبئة العامة

A A A
طباعة المقال

رأى نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق فيما بينها وتوحيد قرارها.

وطالب في حديث إلى “صوت كل لبنان”، باستحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة.

وكشف أبو شرف عن لقاح يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة فايزر وهو أقل كلفة، مناشداً وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار و الليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يأبى التراجع
    اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان
    اتحادات النقل البري: للسماح للفانات والاوتوبيسات بالعمل اليوم قبل الغد
    حي السلم
    اشتباكات بين مطلوبين والمعلومات في حي السلم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دولار السوق السوداء
    ارتفاع ملحوظ لدولار السوق السوداء… هل يصل إلى الـ9000؟
    رمان
    يحارب الفيروسات … ما لا تعرفونه عن فوائد قشر الرمان
    كوكب الارض
    الوقت المتبقي قبل نفاد وقود نواة الأرض