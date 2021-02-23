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الامن العام: السماح لعودة اللبنانيين من سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية

23 - فبراير - 2021
الأمن العام

الأمن العام

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سمحت المديرية العامة للأمن العام بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين إعتبارا من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 18,00 من تاريخ 24/02/2021.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، انه” إستنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين إعتبارا من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 18,00 من تاريخ 24/02/2021 شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية، ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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