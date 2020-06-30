الامن العام: توقيف صرافين من دون ترخيص

الامن العام
الامن العام

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة موضوع التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في فرن الشباك، الغبيري والمينا اللبنانيين:

– (م.إ.آ)، (م.س.ك) و (و.ح.ن) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.

– (ج.إ.ع) يملك محلا للصرافة والعامل لديه (ج.ر.ض) يتداولان بالدولار الأميركي دون الإلتزام بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين وبحوزتهما مبلغ 9693 دولارا أميركيا و 43,638,000 ليرة لبنانية وعملات أجنبية مختلفة.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية”.

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