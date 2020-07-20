الامن العام ذكرت بأرقام الهواتف للابلاغ عن اي تلاعب بسعر صرف الدولار

الامن العام
الامن العام

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين.

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية: 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

غجر: تحسن ملحوظ جداً بالكهرباء اليوم… وقد نقع في مشكلة الفيول المغشوش مجدداً

موجة حر قياسية اليوم والحرارة تلامس الـ42 درجة… والآتي أعظم

الجمارك اللبنانية: الغاء شرطين لتطويع خفراء متمرنين

بارود: بعض المؤسسات تستفيد من الوضع الحالي لصرف موظفين مضى سنوات على خدمتهم