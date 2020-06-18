الامن العام: فتح الحدود مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية للبنانيين وأفراد عائلاتهم

الامن العام
الامن العام

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صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام الاعلان التالي:

“استنادا الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين بتاريخي 23/6/2020 و25/6/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان.

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