الامن العام وراشيا الوادي شيعا المؤهل الشهيد قيصر ابو مرهج

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شيع في راشيا الوادي الشهيد في الامن العام المفتش المؤهل قيصر فؤاد ابو مرهج، في حضور المقدم حسنين القرصيفي ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الرائد طارق رزق ممثلا قيادة الجيش، النقيب حمود ناصر ممثلا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الرائد عمر ابو شقرا ممثلا المديرية العامة لأمن الدولة وممثلين لأحزاب عدة ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وثقافية.

وترأس الصلاة لراحة نفسه في كنيسة السيدة – راشيا متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس الكفوري.

وألقى ممثل اللواء ابراهيم كلمة تحدث فيها عن “تضحيات الشهيد ومناقبيته ومسيرته المشرقة خلال خدمته العسكرية، ونال اوسمة عدة منحه اياها المدير العام للامن العام اللواء ابراهيم”.

وقدمت ثلة من عناصر الامن العام التحية العسكرية للشهيد على وقع النشيد الوطني، ثم ووري في الثرى في جبانة البلدة.