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الامن العام يتوقف عن استقبال طلبات الاقامات في دائرة الفنانين

منذ ساعتين
الأمن العام

الأمن العام

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها “ستتوقف عن استقبال طلبات الإقامات لدى دائرة الفنانين أيضا، فيما يستمر العمل لدى هذه الدائرة باستقبال سائر الطلبات الأخرى”.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

“الحاقا ببيانها الصادر بتاريخ 13-11-2020 والمتعلق بوقف استقبال معاملات المواطنين في الدوائر الإقليمية والمراكز التابعة لها طيلة فترة الإقفال العام، وحصرها فقط في دائرة العلاقات العامة ودائرة أمانة السر العامة، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها “ستتوقف عن استقبال طلبات الإقامات لدى دائرة الفنانين أيضا، فيما يستمر العمل لدى هذه الدائرة باستقبال سائر الطلبات الأخرى”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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