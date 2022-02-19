الانترنت على سعر 3900؟

أفاد وزير الاتصالات جوني قرم بأن الزيادة على الانترنت ستكون على معدل وكأن الدولار على 3900 ليرة ولكن سيكون هناك باقات لذوي الدخل المحدود.

وأضاف في حديث إذاعي: نحن مضطرون الى زيادة التعرفة فلا يمكن الاستمرار على سعر 1500 للدولار.

وكان مكتب الوزير، زياد شلفون قد أوضح أمس كلام الوزير عن زيادة تعرفة بطاقات التشريج، وجاء في التوضيح: الوزارة لا ترغب بزيادة الأسعار إنما تهدف لاستمرار القطاع.

وقال: “نحن نشعر مع الشعب ولكن بهدف تأمين خدمة إتصالات جيدة، علينا زيادة التعرفة.”

وأشار إلى عدم زيادة التعرفة بطريقة عشوائية، لافتًا إلى أنه “سيتم مراعاة أصحاب الدخل المحدود، مشددًا على أن الإتصالات ستكون في متناول الشعب اللبناني.”

ولفت إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بشأن التسعيرة والمبدأ هو عدم الزيادة الكبيرة على المواطن بحيث سيكون هناك باقة خاصة لذوي الدخل المحدود.

كما شدد مدير مكتب وزير الإتصالات على أن ما “تناقلته وسائل الإعلام عن تصريح له حول احتساب تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع على سعر منصة صيرفة، هو غير صحيح وعار عن الصحة.”

وأكد شلفون أنه لم يأت على ذكر أسعار بطاقات التشريج في الإتصال الذي أجرته معه إذاعة صوت لبنان، وما قاله أن زيادة التعرفة لن تكون عشوائية وستراعي ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن أي تعديل في التعرفة هدفه تغطية المصاريف التشغيلية وليس تحقيق الأرباح، بما يضمن إستمرارية قطاع الإتصالات وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تراعي مختلف شرائح المجتمع اللبناني لاسيما ذوي الدخل المحدود، والوقوف إلى جانب المواطن ودعمه لكي يتمكن من الصمود في ظل الأزمة الراهنة.

ولفت شلفون إلى أن الوزير القرم يعمل بجهد وبكل شفافية لتأمين إستمرارية القطاع، كما يقوم بتقليص كل النفقات غير الضرورية في سبيل تأمين خدمات الإنترنت والإتصالات، آخذًا بالإعتبار ظروف المواطنين الإقتصادية والمعيشية.