السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الانتهاء من شراء محاصيل التبغ والتنباك في الشمال لهذا العام

منذ ساعتين
طرابلس

طرابلس

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال عبدالحميد صقر، انتهاء شراء المحاصيل في الشمال نهار الجمعة 18/11/2022 لهذا العام.

وقال: “سادت أجواء الارتياح والإيجابية لدى جميع المزارعين في عكار والشمال خاصة اننا ولأول مرة كانت الخطوة المميزة بشراء المحاصيل من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بالدولار، وذلك ساهم إلى حد كبير في تعلق المزارعين بأرضهم والإصرار على الاستمرار في الزراعة، إضافة إلى تأمين كافة التسهيلات الإدارية وتحويل ثمن المحاصيل عبر شركة BoB دون أي حسم، ووصل المبلغ كاملا للمزارع، وكل ذلك كان نتيجة للتحرك الذي قامت به النقابات الزراعية مع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والتي كان لمديرها العام ناصيف سقلاوي الدور الإيجابي والأخوي والجهود المثمرة في تلبية مطالب المزارعين ونقاباتهم”.

وشكر سقلاوي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الزراعة والمشتريات جعفر الحسيني، ودعا المزارعين الى “التشبث بالأرض وإعطاء الأهمية لزراعة التبغ والتنباك، لما تشكل من رافد اقتصادي ومعيشي أساسي في عكار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النفايات
    النفايات تجتاح أحياء هذه المدينة.. والبلدية ترد في بيان
    النائب الان عون
    ألان عون: معادلتنا ليست جبران باسيل أو لا احد
    مروج للمخدرات
    يروج المخدرات سيراً على الأقدام في مختلف المناطق اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مونديال قطر 2022
    بالفيديو.. فيفا تطرح أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"
    وزير الإعلام زياد المكاري
    هل ينقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم؟
    نيمار
    فيديو مبهر... نيمار يلتقط الكرة من ارتفاع 35 متراً