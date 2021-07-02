الانهيار الاقتصادي تابع.. دولار السوق السوداء “طلوع”

في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها لبنان من انهيار اقتصادية ومعيشي ومالي واجتماعي، تستمرّ أيضاَ الليرة اللبنانية بالانهيار.

وسجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 17200 ليرة لبنانية للشراء و17150 ليرة لبنانية للبيع.

ورفع لبنان الثلاثاء أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 38%، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.