الاونروا: العام الدراسي ينطلق الاثنين.. وسنعتمد طريقة التعلم المدمج

وجهت وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، رسالة الى مجتمع لاجئي فلسطين، حول “انطلاق العام الدراسي 2020-2021″، اعلنت فيها ان

“مدارس الأونروا ستبدأ بتاريخ 2 تشرين الثاني باستقبال الطلاب في مدارسها للعام الدراسي الجديد 2020-2021 بشكل تدريجي، تماشيا مع قرار وزارة التربية والتعليم العالي. وسنعتمد طريقة التعلم المدمج الذي يجمع بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد وسيتم تقسيم طلاب الصف الواحد الى قسمين وسيتناوب كل قسم على الحضور الى المدرسة والتعلم عن بعد بدءا من يوم 2 تشرين الثاني، ستعتمد بعض المراحل التعليمية التعلم المدمج، بينما يعتمد الأخر التعلم عن بعد، على أن تنتقل هذه المراحل تدريجيا إلى الطريقة المدمجة، وبحلول 16 تشرين الثاني ستعتمد جميع الصفوف والمراحل التعلم المدمج”.

ولفتت الى ان قرار فتح المدارس، جاء “بعد أن اتخذت الوكالة كل الإجراءات والتدابير الصحية المطلوبة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة وبروتوكول الأونروا الصحي”، مشيرة الى ان “هذه التدابير تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، وحماية صحة الطلاب وموظفي المدارس وعائلاتهم”، مشيرة الى انها حددت موعدا نهائيا “لتسجيل الطلاب الجدد، وهو يوم الجمعة المقبل في 6 تشرين الحالي على الا يتم تسجيل أي طالب بعد هذا التاريخ”.

ودعت الوكالة “المعلمين والطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام التام بالإجراءات الصحية المتعلقة بكورونا”، طالبة من “أولياء الأمور إيلاء اهتمام كبير لجهة عدم إرسال أبنائهم وبناتهم إلى المدرسة إذا ظهرت عليهم أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا”، مؤكدة ان “التعليم حق ونحن نواجه فترة صعبة لكننا معا ستتغلب على كل التحديات ويجب أن نعمل معا لضمان ألا يؤثر هذا الوضع الصعب على مستقبل أطفالنا وشبابنا”.