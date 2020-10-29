الايجابية على حالها في تشكيل الحكومة… ومفاجآت في اللحظة الأخيرة؟

كشفت معلومات صحفية ان الايجابية على حالها في تشكيل الحكومة خلال أيّام والحريري يعمل على تركيبة حكومية تُراعي التوزيع الطائفي وليس الحزبي.

وأكدت المعلومات أنه حتى الساعة حكومة 18 هي الاقرب الى العمل بها وحديثٌ عن مفاجآت إيجابية لناحية المداورة في الحقائب والتي ستكون شاملة وعادلة.

في سياق متصل، ذهبت حمى التقديرات والتوقعات في الساعات الأخيرة الى ربط العد العكسي للولادة الحكومية العتيدة بموعد الذكرى الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول 2016 والتي تصادف بعد غد السبت.

وتحدثت بعض الأوساط السياسية عن دفع قوي في اتجاه تذليل ما تبقى من عقبات لكي تأتي الولادة الحكومية متزامنة مع بداية السنة الخامسة من العهد المنهك والمتعب بأثقال الازمات والانهيارات المتعاقبة والتي تراكمت بشكل دراماتيكي مذهل في السنتين الأخيرتين خصوصا علّ هذا التزامن يشكل هدية مشتركة للعهد كما للحكومة العتيدة ومن شأنها ان تشكل وعدا عمليا مقنعا للبنانيين بإمكان فرملة التدهور المخيف على كل المستويات والبدء مجددا بالنهوض اقله في المجالات الأكثر الحاحا للمواطنين.

في المقابل، لا تخفي أوساط صحفية توجسها من حصول أي انتكاسة في الأجواء الإيجابية الطاغية على مساعي التأليف “في حال عودة الأمور إلى الاحتدام والتجاذب على طاولة تقاسم الحقائب تحت سقف المداورة”، خصوصاً في ظل ما يُحكى عن رفع “التيار الوطني الحر” تسعيرة تخليه عن حقيبة الطاقة والمقايضة عليها، مقابل هواجس تراود بعض الأفرقاء على المقلب الآخر إزاء مسألة إسناد حقيبة الداخلية لشخصية عونية، باعتبارها ستكون محسوبة بطبيعة الحال على “التيار”، ما قد يشعل فتائل تصفيات حسابات سياسية داخل الوزارة قياساً على الحملات التي كان يقودها التيار على مدير عام قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وصولاً إلى النافعة.