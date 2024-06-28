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الايرانيون في لبنان يقترعون لاختيار مرشحهم الرئاسي

منذ 44 دقيقة
الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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فتحت السفارة الإيرانية في بيروت، أبوابها في الثامنة والنصف صباح اليوم، أمام الرعايا الايرانيين في لبنان للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما فتحت السفارة مركزين آخرين أمام أبناء الجالية: الأول في النبطية – حسينية الإمام الحسين والثاني في بعلبك – حوزة الإمام المهدي المنتظر .

ويمكن لكل الإيرانيين الذين أتموا الـ 18 من عمرهم المشاركة في هذه الانتخابات، من خلال ابراز هويتهم الإيرانية أو جواز سفرهم.

وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السادسة مساء،

وافتتح، في ايران، نحو 57 ألف مركز اقتراع بابه أمام أكثر من 61 مليون ناخب، لاختيار رئيس للجمهورية من بين 4 مرشحين، حيث يسمح لـ61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا في داخل البلاد وخارجها، المشاركة في عمليات التصويت.

ويتنافس على منصب رئاسة الجهمورية 4 مرشحين حظوا بموافقة مجلس صيانة الدستور وهم: محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وسعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، إضافة إلى المرشح مسعود بزشكيان.

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