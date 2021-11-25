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البابا فرنسيس: أيها الرب خذ لبنان بيده وقل له انهض

25 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2021 7:33 مساءً
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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غرد الحبر الاعظم البابا فرنسيس عبر “تويتر”: “أيها الرب الإله خذ لبنان بيده وقل له: “إنهض، قم كما فعل يسوع مع ابنة يائيرس”.

يذكر أنه دعا البابا فرنسيس الى تعاون جميع اللبنانيين من أجل انقاذ وطنهم، وطن الرسالة، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني، كما تمنى أيضاً أن “يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب”.

وقال: “هموم لبنان كثيرة وانا سأحمله في صلاتي من اجل ان يخلصه الله من كل الازمات”.

وفي وقت سابق، وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصل الى الفاتيكان عند التاسعة بتوقيت روما (العاشرة بتوقيت بيروت) يرافقه افراد عائلته.
وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، استقبل قداسة البابا الرئيس ميقاتي في مكتبه وعقد معه خلوة استمرت نصف ساعة.

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