الأربعاء 1 رجب 1443 ﻫ - 2 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البابا فرنسيس إلى لبنان قريباً؟

1 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 11:41 صباحًا
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، أن “البابا فرنسيس طلب مني أن أعبر لكم عن قربه منكم وقلقه على الوضع، وهو يعتقد أن الإصلاحات ستساعد لبنان، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، في المحافظة على هويته”.

وأشار إلى أن “أي إضعاف للحضور المسيحي، من شأنه ان يدمر التوازن الداخلي وهوية لبنان، واود ان انتهز الفرصة لاعبر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين واهالي الضحايا بالتعزية وتحقيق العدالة”.

وقال: “البابا فرنسيس سبق وقال ان لبنان كان ولا يزال ويجب ان يبقى مشروع سلام، ورسالته هي ان يكون للتسامح والتعددية وواحة للابدية حيث تلتقي كل الطوائف والاديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة”.

وتابع: “البابا فرنسيس أكد لي انه يرغب بزيارة لبنان قريبا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لائحة السلع المدعومة
    التلاعب بأسعار السلع تابع… ختم تعاونية مخالفة بالشمع الاحمر
    ارزاق المزارعين مهددة… سطو مسلح من 20 مسلح في البقاع
    فؤاد مخزومي
    مخزومي عن المبادرة: ملف أساسي وكان يجب أن تجتمع الحكومة لدراستها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    طبيب الأسنان إيلي جاسر
    “صورة”.. جريمة تودي بحياة طبيب أسنان داخل عيادته في “أبلح”!!
    غوغل بلاي
    غوغل تحظر 21 تطبيقا محتالا يستخدمها الملايين
    كارداشيان
    لأسباب طبية.. دراسة تحذر من متابعة كارداشيان