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البابا فرنسيس: صلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة

1 - يوليو - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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بدأت اليوم صلاة جامعة من أجل لبنان في بازيليك القديس بطرس، برئاسة البابا فرنسيس، وضمت عشرة من المسؤولين الكنسيّين في لبنان: 6 يمثّلون الكنيسة الكاثوليكيّة و3 يمثّلون الكنائس الأرثوذكسيّة، وواحد يمثّل الكنيسة الإنجيليّة.

توجّه البابا فرنسيس الى المؤمنين المتجمعين قائلاً: “أدعوكم أن تتحدوا روحياً مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون اليوم، وأن تصلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء”.

البابا فرنسيس ومسؤولون كنسيون في لبنان

البابا فرنسيس ومسؤولون كنسيون في لبنان

أضاف، “سينظّم هنا في الفاتيكان يوم خاص للصلاة والتأمل من أجل لبنان، مع قادة الكنائس في بلاد الأرز، سَنستلهم من النص البيبلي الذي يقول إنّ الرب الإله لديه أفكار سلام”.

وقال رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري: “الله وحده قادر على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي هو فيها”.

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