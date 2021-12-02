البابا فرنسيس قلق بشدة على الشعب اللبناني.. "مُمتحن بالعنف والألم"

أعرب ​البابا فرنسيس عن “قلق شديد إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان”، وذلك في أول محطة من زيارته لقبرص، حسبما نقلت “​وكالة الصحافة الفرنسية​”.

كلام البابا جاء في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصًا للمشاركة في استقباله.

وقال البابا في كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا القديمة: “عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم”.

وأضاف: “إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب لكل البلد”.

يشار إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبل البابا فرنسيس في كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا، والقى كلمة قال فيها: “حضوركم في منطقتنا المعذّبة رسالة قوية لكي تسود قيم السلام والمصالحة”.

وتابع البطريرك: “ولكن للأسف في هذه الجزيرة ما زال هناك انقسام والجميع بانتظار حل سلمي موّحد ودائم”.

وكان البابا فرنسيس، قد وصل بعد ظهر اليوم إلى جزيرة قبرص، في زيارة تستمر يومين، في أول محطة له من رحلة تشمل قبرص واليونان، كما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وهبطت طائرة البابا عند الساعة 14,52 بالتوقيت المحلي ( 12,52 بتوقيت غرينتش) في مطار لارنكا الدولي. وهو البابا الثاني الذي يزور قبرص بعد 11 عاما على زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر للجزيرة المتوسطية الصغيرة ذات الغالبية الأرثوذكسية والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي المقسمة نتيجة اجتياح.