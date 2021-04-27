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البابا فرنسيس لعون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معاً

27 - أبريل - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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اكد البابا فرنسيس “ان لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم باسره”، وجدد رغبته في “ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب”، مؤكدا “صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها”.

كلام البابا فرنسيس، جاء في خلال رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكره فيها على كتاب تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة التي بعث بها الرئيس عون اليه على اثر زيارته للعراق والتي تضمنت دعوة رسمية للاب الاقدس لزيارة لبنان.

ورفع البابا فرنسيس الدعاء “الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز”. وقال:”اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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