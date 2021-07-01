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البابا فرنسيس للبنانيين: لا تيأسوا

1 - يوليو - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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بدأ في الفاتيكان، منذ قليل، القداس الإلهي برئاسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس، على نية إحلال السلام في لبنان، في حضور الوفد اللبناني.

وفي هذا المجال، قال قداسة البابا: “لبنان الحبيب الذي يشع حكمة وثقافة لا يمكن ان يترك رهينة الاقدار او الذي يسعون وراء مصالحهم الخاصة”.

وأضاف: “على المسؤولين في لبنان أن يضعوا أنفسهم في خدمة السلام لا في خدمة مصالحهم الخاصة”. وتوجه البابا للبنانيين بالقول: “لا تيأسوا ولا تفقدوا الروح بل ابحثوا في جذور تاريخكم عن الرجاء لتزهروا من جديد”.

وأكد أنه على القادة السياسيين في لبنان أن يجدوا حسب مسؤولياتهم حلولا عاجلة للازمة في لبنان. وطالب المجتمع الدولي أن يوفر للبنان الظروف المناسبة حتى لا يغرق بل ينطلق بحياة جديدة وهو سيكون خيرا للجميع.

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