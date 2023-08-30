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البابا فرنسيس للّبنانيّين: انتخبوا رئيسًا وستجدونني بينكم في بيروت

منذ ساعتين
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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نشر الصحافي اللبناني في قناة “سكاي نيوز عربية” عماد الأطرش خبرًا نقلًا عن البابا فرنسيس بخصوص لبنان، حيث أنّه وقبل يومين، في اجتماع عقد في الفاتيكان لمناقشة مبادرة رأس الكنيسة الكاثوليكية للسلام العالمي، توجّه البابا إلى محدثه اللبناني بالقول: “كيف لي أن أساعدكم، كيف لي أن أساعد لبنان؟ قولوا لي، فأنا جاهز للمساعدة في أي وقت، ومستعد للقيام بأي شيء في سبيل لبنان”.

تهدج صوته وأكمل بنبرة ألم عميقة: “حزين جدًا لعدم تمكني من زيارة لبنان بعد، وأخشى ألا أتمكن من زيارة هذا البلد العزيز”.

صمت لبعض الوقت ولمعت عيناه ببارقة أمل وتوجه إلى اللبنانيين، (لم يكن بين الحضور، وهم خمسة أشخاص، سوى لبناني واحد)، بحزم: “انتخبوا رئيسًا وشكلوا حكومة وبعد ٢٤ ساعة ستجدونني بينكم في بيروت”.

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