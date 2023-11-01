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البابا في رسالة غير مباشرة للمسؤولين: "انتخبوا رئيسًا لأزور لبنان"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2023 7:59 صباحًا
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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نقل راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله عن البابا فرنسيس قوله: «انتخبوا رئيسًا لأزور لبنان»، في رسالة غير مباشرة للمسؤولين اللبنانيين.

وأشار المطران خير الله إلى أنه خلال أعمال السينودوس التي استمرت شهرًا كاملاً، لاحظ أنّ الحبر الأعظم يولي مع مساعديه في الدوائر الفاتيكانية عملية السلام في المنطقة عموماً، ولا سيما لبنان، «أهمية كبرى».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعد بها البابا بزيارة لبنان عند انتخاب رئيس للجمهورية. ففي آب الماضي، نشر الصحافي اللبناني في قناة “سكاي نيوز عربية” عماد الأطرش خبرًا نقلًا عن البابا فرنسيس بخصوص لبنان، حيث لفت إلى أنّه في اجتماع عقد في الفاتيكان لمناقشة مبادرة رأس الكنيسة الكاثوليكية للسلام العالمي، توجّه البابا إلى محدثه اللبناني بالقول: “كيف لي أن أساعدكم، كيف لي أن أساعد لبنان؟ قولوا لي، فأنا جاهز للمساعدة في أي وقت، ومستعد للقيام بأي شيء في سبيل لبنان”.

تهدج صوته وأكمل بنبرة ألم عميقة: “حزين جدًا لعدم تمكني من زيارة لبنان بعد، وأخشى ألا أتمكن من زيارة هذا البلد العزيز”.

صمت لبعض الوقت ولمعت عيناه ببارقة أمل وتوجه إلى اللبنانيين، (لم يكن بين الحضور، وهم خمسة أشخاص، سوى لبناني واحد)، بحزم: “انتخبوا رئيسًا وشكلوا حكومة وبعد ٢٤ ساعة ستجدونني بينكم في بيروت”.

 

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