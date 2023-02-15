الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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البابا يُعيّن الأب ميشال جلخ أمين سرّ دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان

منذ ساعة واحدة
البابا فرنسيس والأب ميشال جلخ

البابا فرنسيس والأب ميشال جلخ

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عيّن قداسة البابا فرنسيس رئيس الجامعة الأنطونيَّة، الأب ميشال جلخ، أمين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان، وهو المعاون الأوَّل للكردينال الرئيس، بحسب بيان صدر عن الأمانة العامَّة للرهبنة الأنطونيَّة.

وأشار البيان إلى أنّ هذه الدائرة الحبريَّة تعنى بكل الأمور الكنسيَّة والتنظيميَّة التي تتعلّق بالكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة وأبرشيّاتها وأساقفتها والإكليروس والرهبان والراهبات والعلمانييّن كافّة انطلاقًا من صلاحيّاتها الواسعة التي أعطيت لها وفق الدستور الكنسي. ويُذكر أنها المرة الأولى التي يتبوأ فيها ماروني أو لبناني هكذا مركز منذ تأسيس الدائرة سنة 1917 ولغاية الآن.

وقال: “إن المجلس العام للرهبنة الأنطونية إذ يشكر قداسة البابا على لفتته الأبويَّة تجاه الرهبنة، يتمنى للأب جلخ النجاح في رسالته الكنسية هذه واعدين بمرافقته بالصلاة والدعم الروحي”.

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