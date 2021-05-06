الباخرة المحملة بالمواد الخطرة تغادر مرفأ بيروت

غادرت اليوم، الباخرة “أموينيتاس” ميناء بيروت محملة بـ 59 حاوية من المواد الخطرة، وذلك بعد أن قامت شركة CombiLift الألمانية بتحميل آخر حاوية على متنها من مرفأ بيروت يوم الجمعة الماضي في 30 نيسان، وتستغرق رحلتها حوالي 10 أيام قبل أن تصل إلى Wilhelmshaven في ألمانيا، حيث ستتم معالجة تلك المواد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة CombiLift هايكو فيلديرهوف، “أن هذه الحاويات تحتوي على أكثر من 1000 طن من المواد الكيميائية وتشكل تهديداً حقيقياً للصحة والسلامة للأشخاص العاملين في المرفأ أو الذين يعيشون في المناطق المحيطة”.

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من جانبه قال السفير الالماني: “هذه ليست سوى البداية، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عمل شيء في هذا المرفأ”، معرباً عن تعاطفه مع “الشعب اللبناني ورغبته في مواصلة تقديم الدعم للبنان في المراحل المقبلة من إعادة إعمار المرفأ”، مؤكداً “أننا سنعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لنكون قادرين على التحرك بسرعة نحو الوعود المقدمة والإجراءات المتخذة”، مشيراً إلى أنه يتوق بشدة لمثل هذه المبادرات “لكي يزدهر لبنان رغم كل شيء”.