الباصات ممنوعة من التوجه إلى نطاق هذه البلدة ابتداءً من الإثنين.. إليكم التفاصيل

قرّرت بلدية كفردبيان منع الباصات بالتوجه الى نطاق البلدة ومراكزها السياحية في فقرا والمزار، وعيون السيمان إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية ابتداءً من غداً الإثنين.

وأصدرت البلدية بياناً جاء فيه:

“حفاظًا على السلامة العامة، وتماشيًا مع الاجراءات الوقائية من كورونا التي تطبقها بلدية كفردبيان بالتعاون مع القوى الامنية، وبالتنسيق مع أصحاب المؤسسات السياحية التي تعمل في نطاق البلدة، وبعد أن بدأت أعداد باصات الرحلات التي تؤم المنطقة تزداد بشكل كبير مما يشكل خطرًا على السلامة العامة، ويؤدي الى اكتظاظ يمثل خطرًا على رواد التزلج وعلى القادمين على حد سواء.

تعلن بلدية كفردبيان أنها وابتداءً من يوم الغد الاثنين الواقع فيه 10/1/2022 سوف تمنع الباصات بالتوجه الى نطاق بلدة كفردبيان ومراكزها السياحية في فقرا والمزار، وعيون السيمان إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية عبر الاتصال على الرقم الخاص بالبلدية لأخذ المعلومات اللازمة ضمن الدوام الرسمي 76300111”.