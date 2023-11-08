البحث جارٍ عن هدنة في الجنوب.. ما هي عناوين المرحلة الراهنة؟

أبدى المبعوث الأميركيّ آموس هوكشتاين اهتمامًا بما سيكون عليه الموقف الرسميّ اللبنانيّ، في القِمة العربية الاستثنائية، في ما خصّ حرب غزة، وذلك وَفق معلومات.

وأفادت المعلومات لصحيفة “نداء الوطن” بأنّ عناوين المرحلة الراهنة تتمثل بالسعيّ إلى فتح الممر الإنسانيّ إلى غزة، بعد الاتفاق على التهدئة، التي يتهددها القرار الإسرائيليّ الرافض لها.

وأكّدت أنّ هوكشتاين، في زيارته إلى لبنان، شدّد على أنّ البحث جارٍ للتوصل إلى هدنة في الجنوب، مشابهة لهدنة غزة الجاري البحث في شأنها.

وفي المعلومات، قالت إحدى الشخصيات التي التقت هوكشتاين، إنّ ما يحصل، في جنوب لبنان، هو نتيجة القرار الإسرائيليّ بشن الحرب على غزة وعلى عاتق واشنطن إقناع حليفها بوقف هذه الحرب لكي يهدأ التوتر، في كل مكان و”لم يعلّق هوكشتاين، بل اكتفى بالاستماع”.