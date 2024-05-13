البحث عن مفقودين في البحر مستمر.. والعميد ريمون خطار يناشد المواطنين

أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ان “عمليات البحث عن المفقودين في حادثة الغرق المؤسفة التي سُجلت أمس على شاطئ جبيل ستبقى مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع مغاوير البحر الى حين الوصول الى المفقودَين المتبقيَين وهما الشابَين شربل كيروز وانطونيو معيكي”.

وتحدث خطار لصوت كل لبنان عن الصعوبات التي تواجه العناصر، مشيراً الى ان البحر الهائج لا تسمح لزوارق الطواقم بالإبحار في المياه الا ان الدفاع المدني يقوم بالجهود الممكنة كافة.

وجدد خطار مناشدة المواطنين لعدم التوجه الى شواطئ البحر في ظل سوء الأحوال الجوية، ودعا عند حصول أي حادث مماثل ليسارع من كان برفقة الضحية الى المساعدة للإنقاذ لمنع تفاقم المشكلة لغياب خبرة الإنقاذ والوسائل اللازمة لديهم، أقلّه حفاظاً على سلامتهم.