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البحرية اللبنانية... تستلم أسلحة جديدة هذا العام

15 - فبراير - 2022
البحرية اللبنانية

البحرية اللبنانية

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قالت مجلة أمريكية إن البحرية اللبنانية تتسلم، هذا العام، أسلحة جديدة تضم قوارب متعددة المهام وقوارب دورية.
جاء ذلك في تقرير نشرته “ديفينس نيوز”، أمس الاثنين، قالت فيه إن البحرية اللبنانية تتسلم قوارب متعددة المهام من إيطاليا بينما ستحصل على قوارب دورية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت المجلة: “لكن لبنان لا يزال يأمل في إعادة إحياء مفاوضاته مع إيطاليا للحصول على فرقاطات”
ولفتت الصحيفة إلى أن القوارب متعددة المهام تعد جزءا من منحة إيطالية تشمل معدات عسكرية أخرى.
كما أوضحت الصحيفة أن البحرية اللبنانية ستتسلم العام الجاري قوارب دوريات ساحلية من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منحة أخرى.
وتشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي إلى أن البحرية اللبنانية تحتل المرتبة رقم 33 عالميا وتمتلك 86 وحدة بحرية بينها 22 قارب دورية، بينما يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 114 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

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