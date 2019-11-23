البحرين: حزب الله يشلّ لبنان

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أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، “ان إيران تتدخل في لبنان من خلال حزب الله”، معتبراً أن ذلك أدى الى شللٍ في البلد.

واتهم وزير الخارجية البحريني إيران، بأنها “لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة، فهي تعيق تقدمه وإزهارهُ”.

وشدد على “ان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ستلعب دورا أساسياً في الحفاظ على أمن المنطقة”.

واشار الى أن “إيران تغذّي النزاع في اليمن وتُفشل أيَّ حلٍ سياسي”.

ورأى المسؤول البحريني أن “هناك تحدٍ آخر في المنطقة، وهو استمرار إسرائيل بتجاهل القرارات الدولية”، مشدداً على ان “لا بد لإسرائيل أن تلتزم بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.

ولفت آل خليفة الى أنه “لا يمكن لإيران حل مشاكلها الدولية من دون التعاون مع دول المنطقة”.