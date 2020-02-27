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البحرين: وقف كل الرحلات من وإلى لبنان حتى إشعار آخر

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اعلنت ادارة شؤون الطيران المدني في البحرين عن وقف كل الرحلات من وإلى لبنان والعراق حتى إشعار آخر.

 

واشارت الإدارة في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الى انها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت أنه سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك”.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

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