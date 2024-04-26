البحصلي: المواد الغذائية هي الأقل تاثيراً في ارتفاع مؤشر الأسعار

أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “المواد الغذائية هي الأقل تاثيراً في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الاستهلاك عن آذار الماضي على أساس سنوي والبالغ 70,36% مقارنة مع آذار العام 2023، خصوصا أن المؤشر يشمل 16 مجالاً آخر منها على سبيل المثال الكحول والألبسة والكهرباء والصحة والنقل وغيرها”.

وقال بحصلي في بيان “إذا نظرنا إلى الأرقام، فقد ارتفع مؤشر الأسعار للمواد الغذائية بنحو 50%، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع 108% والإيجارات 117% والإيجارات الجديدة 212% والصحة 45% والتعليم 589%”.

وكشف أن “النقابة توقعت العام الماضي حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وذلك من جراء تأثير عوامل خارجية منها ارتفاع أسعار السلع عالمياً ورفع الدولار الجمركي من 1500 إلى 60 ألف ليرة ثم إلى 85 ألف ليرة في فترة 5 أشهر، إضافة إلى التوتر في البحر الأحمر وارتفاع اسعار الشحن”.

وأشار الى أن “هناك أموراً عدة تساهم في ارتفاع سعر السلع ككلفة النقل التي ارتفعت 13% والكهرباء 108%”، مشيراً الى ان “كل هذه الأمور تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية للشركات التي ستضيف هذه النفقات على أسعار السلع”.

ولفت بحصلي الى أنه “لا يمكن القول ان التسعير بالدولار سيخفّض الأسعار”، مؤكداً ان “هذا الإجراء يتيح كشف الأخطاء والتجاوزات، وتحديد نسب التضخم الحاصلة بشكل فعلي”.