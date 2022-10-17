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البخاري زار عون وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح

منذ 48 دقيقة
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زار السفير السعودي في لبنان “وليد البخاري” رئيس الجمهورية “ميشال عون”، في قصر بعبدا.

وبعد انتهاء اللقاء، غادر البخاري دون الإدلاء بأي تصريح.

يُشار إلى أنه كان للبخاري موقف مساء الأحد، شدّد من خلاله على أن “وثيقة الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوال الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ”.

وجاء موقف البخاري بعد الحديث عن عشاء تقيمه السفارة السويسرية يحضره ممثلون عن الأحزاب اللبنانية، قد يمهّد إلى طاولة حوار في سويسرا للبحث في الأزمة الحاصلة في لبنان.

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